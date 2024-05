Scalapay e Deutsche Bank, nuova alleanza nel settore del “Buy now, pay later”

Una partnership strategica che segna un punto di svolta nel settore del ‘Buy now, pay later’ (Bnpl) è stata annunciata da Scalapay, piattaforma di spicco nel Sud Europa, e Deutsche Bank, uno dei maggiori istituti bancari a livello europeo con una presenza globale. Questa collaborazione rappresenta un evento senza precedenti nella storia del Bnpl e del credito al consumo, offrendo una visione più integrata e innovativa del sistema finanziario a beneficio di consumatori e aziende.

Per la prima volta, una fintech appartenente a questo segmento e un grande istituto bancario uniscono le forze per creare un ecosistema finanziario che promette di migliorare significativamente l’accesso al credito. Scalapay fino ad ora ha dato ai suoi 6 milioni di utenti la possibilità di dividere i pagamenti di acquisti sia online che in negozio in 3 o 4 rate fino a un massimo di 5.000 euro. Con l’arrivo di questa nuova alleanza, l’offerta si amplia notevolmente, dando ai clienti in Italia l’opportunità di optare per le soluzioni Bnpl di Scalapay o per le nuove opzioni di rateizzazione in 6, 9 e 12 rate fornite da Deutsche Bank.

Per venire incontro a esigenze di finanziamento a più lungo termine, Deutsche Bank mette a disposizione un’opzione di credito al consumo che permette di estendere il pagamento fino a 36 rate per importi che non superano i 15mila euro. Questa estensione delle possibilità di rateizzazione apre nuove prospettive per i consumatori italiani, offrendo maggior flessibilità e accessibilità al credito.