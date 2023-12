Scalable Capital: da risparmiatori a investitori, ecco come stanno cambiando gli italiani

Da grandi risparmiatori gli italiani si scoprono anche sempre più investitori, con i giovani che rompono i vecchi schemi.

Ben il 40,9% opta per qualche forma di investimento nel mercato dei capitali e il 37% degli under 35 investe attraverso soluzioni fintech. Così emerge dall’indagine sui comportamenti di investimento realizzata da Scalable Capital, condotta su un campione di 6.000 persone (non clienti) equamente distribuite in 6 paesi europei in cui Scalable Capital opera: Italia, Germania, Austria, Francia, Spagna e Olanda.