Satispay punta sulla crescita personale: nuova sede a Milano, organico raddoppierà nei prossimi 18 mesi

Nuovo headquarter a Milano per Satispay, nel dinamico e strategico quartiere Isola. La nuova sede della società leader nei pagamenti, la cui inaugurazione è prevista entro il 2023, con i suoi 8500 metri quadri è a Primo, immobile a forma di 1 che fa capo ad Ardian.

Situato proprio al numero 1 di piazza Fidia, il progetto è stato realizzato dal giovane architetto Stefano Belingardi Clusoni, e consta di otto piani di uffici, per una capienza di oltre 700 persone, spazi ristorante e caffetteria al piano terra, una sala conferenze e circa 1.000 m2 di spazi verdi, incluse terrazze ad ogni piano, l’intero progetto è stato pensato e sviluppato con un approccio di massima sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. La nuova sede milanese è un elemento chiave per la realizzazione del progetto di Satispay di raddoppiare l’organico da 300 a 600 persone nei prossimi 18 mesi e di consolidare la crescita in Italia, accelerando allo stesso tempo l’espansione all’estero, dove è già presente in Germania, Lussemburgo e ora anche Francia.