Satispay amplia la rete di buoni pasto con Esselunga

A un anno dal lancio dei suoi buoni pasto, Satispay annuncia un’importante espansione della sua rete di accettazione. La società fintech ha infatti siglato un accordo strategico con il Gruppo Esselunga, una delle realtà più influenti nel settore della grande distribuzione in Italia.

Grazie a questa partnership, i buoni pasto di Satispay potranno essere utilizzati nei più di 190 punti vendita di Esselunga, offrendo così ai consumatori una maggiore flessibilità e convenienza. “Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership con il Gruppo Esselunga che rinnova l’impegno e la fiducia in Satispay,” ha dichiarato Angela Avino, Chief Business Development Officer di Satispay. Questo accordo segna un significativo passo avanti per l’azienda, già scelta nel 2017 come strumento di pagamento da Esselunga.