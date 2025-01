SAP: ricavi cloud sopra le attese nel quarto trimestre

SAP ha reso noto che le vendite cloud del quarto trimestre hanno leggermente superato le aspettative degli analisti, posizionando l’azienda tecnologica più grande d’Europa in una luce favorevole grazie alle nuove capacità di intelligenza artificiale. L’azienda ha anche annunciato una serie di nuove nomine esecutive e ha dichiarato di avere in programma di semplificare la sua strategia.

I ricavi cloud a cambi costanti sono cresciuti del 27% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 4,71 miliardi di euro, a fronte dei 4,68 miliardi di euro stimati.

SAP ha promosso i servizi aziendali basati sull’intelligenza artificiale per incentivare i clienti a passare dai tradizionali server in loco a infrastrutture IT basate su cloud, dove la spesa media per cliente è più alta.

L’azienda ha inoltre alzato le sue previsioni di ricavi cloud per il 2025 a 21,6 miliardi di euro – 21,9 miliardi di euro, da una previsione precedente di oltre 21,5 miliardi di euro. L’attuale backlog di cloud di SAP, che riflette le vendite dei prossimi dodici mesi, è cresciuto del 29% a 18,1 miliardi di euro.