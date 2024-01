SAP: avvia ristrutturazione per concentrarsi su AI, 8.000 lavoratori coinvolti

SAP, leader nel settore software in Europa, ha in programma una ristrutturazione che coinvolgerà circa 8.000 posti di lavoro, per concentrarsi maggiormente sull’intelligenza artificiale. Questo cambio strategico dovrebbe portare un aumento dell’utile operativo di circa €10 miliardi nel prossimo anno. L’azienda vuole aumentare l’attenzione sulle aree di crescita strategica, in particolare l’AI nel business, e individuare “efficienze guidate dall’IA” nelle sue operazioni.

La ristrutturazione garantirà che le risorse dell’azienda “continuino a soddisfare le future esigenze aziendali”, ha detto SAP. La maggior parte delle posizioni interessate saranno coperte da programmi di uscita volontaria e “misure di riqualificazione” interne. Il numero totali dei dipendenti a tempo pieno nell’azienda era di 107.602 al 31 dicembre.

Separatamente, SAP ha riportato un fatturato non-IFRS del quarto trimestre di € 8,47 miliardi ($ 9,2 miliardi), superando le stime degli analisti di € 8,35 miliardi. Il profitto operativo è stato pari a € 2,51 miliardi nel periodo terminato al 31 dicembre, mancando la stima media di € 2,53 miliardi.

L’azienda con sede a Walldorf, in Germania, prevede un profitto operativo non-IFRS del 2024 fino a € 7,9 miliardi, un aumento del 21% a valute costanti. L’outlook dell’azienda di un profitto di € 10 miliardi per il 2025 riflette una riduzione di € 2 miliardi nei piani di incentivazione basati su azioni e € 500 milioni in guadagni “incrementali” dalla ristrutturazione.