Sanlorenzo, ricavi in crescita del 6,9% nel primo semestre 2024

Il Gruppo nautico Sanlorenzo ha chiuso il primo semestre del 2024 con ricavi netti in crescita del 6,9%, raggiungendo i 415,1 milioni di euro. Questo risultato è attribuibile alle ottime performance delle Divisioni Superyacht e Bluegame, mentre la Divisione Yacht ha mantenuto una posizione sostanzialmente stabile.

In una nota ufficiale, l’azienda ha dichiarato: “La crescita del 9,7% dell’Ebitda, che ha raggiunto i 74,2 milioni di euro, rappresenta un margine sui ricavi netti in aumento di 50 basis point, attestandosi al 17,9%.” L’Ebit si è attestato a 58 milioni di euro, con un incremento del 9,1% e un margine sui ricavi netti in crescita di 30 basis point, raggiungendo il 14,0%.

Il risultato netto di Gruppo è aumentato dell’11,6%, raggiungendo i 43,6 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta di cassa è pari a 102,2 milioni di euro al 30 giugno 2024, dopo il pagamento di dividendi nel secondo trimestre per 34,3 milioni di euro.