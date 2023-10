Samsung prevede crollo utile in III trimestre ma titolo balza del 3% alla borsa di Seoul

Il colosso sudcorano dei prodotti di elettronica Samsung ha annunciato di prevedere per il terzo trimestre dell’anno un fatturato di 67 trilioni di won e un utile operativo di 2,4 trilion di won, in quest’ultimo caso in calo del 78% rispetto ai risultati dello stesso trimestre del 2022.

Il titolo Samsung balza tuttavia di oltre il 3%, facendo dell’indice Kospi della borsa di Seoul il migliore tra le borse asiatiche.