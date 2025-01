Samsung Electronics in ripresa dopo le dichiarazioni di Nvidia

Le azioni di Samsung Electronics hanno registrato un aumento dopo che Jensen Huang, fondatore di Nvidia, ha espresso fiducia nella capacità dell’azienda coreana di risolvere i problemi tecnici che affliggono il segmento delle memorie di fascia alta, compensando così i risultati trimestrali deludenti.

Il maggior produttore di memoria al mondo ha sostenuto ingenti spese per ricerca e sviluppo e costi di espansione della capacità produttiva nel trimestre terminato a dicembre, nel tentativo di raggiungere SK Hynix e Micron Technology nel remunerativo mercato dell’AI.

Samsung ha faticato a far certificare i suoi prodotti più recenti da Nvidia, permettendo a SK Hynix, in particolare, di ritagliarsi una fetta più ampia del mercato per la memoria ad elevata larghezza di banda da cui gli acceleratori AI dipendono.

L’azienda ha perso un terzo del suo valore di mercato nel 2024, mentre SK Hynix è salita di oltre il 20%. Oggi, le azioni di Samsung sono salite fino al 3,1% dopo che Huang ha dichiarato al CES di Las Vegas che Samsung deve progettare un nuovo design ma sta “lavorando molto velocemente”.

Samsung sta cercando di recuperare quote di mercato nell’arena dei chip per l’AI, in un contesto debole per la domanda di semiconduttori tradizionali per PC e dispositivi mobili. Anche i suoi smartphone, TV e altri apparecchi stanno affrontando una crescente concorrenza, mentre il tasso di funzionamento nel business di fonderia di chip è diminuito.

La più grande azienda della Corea ha riportato un utile operativo preliminare di 6,5 trilioni di won (4,5 miliardi di dollari) per il trimestre chiuso a dicembre, non raggiungendo le previsioni medie degli analisti di 8,96 trilioni di won. I ricavi sono stati di 75 trilioni di won, appena sotto le stime. Samsung fornirà un rapporto finanziario completo con utile netto e ripartizioni divisionali più avanti nel mese.