Samsung annuncia un buyback da 10.000 miliardi di won nel 2025

In una mossa strategica volta a rafforzare il valore per i suoi azionisti, Samsung Electronics ha annunciato un ambizioso piano di riacquisto di azioni per un totale di 10.000 miliardi di won, equivalenti a circa 6,7 miliardi di euro. L’annuncio è stato riportato dall’agenzia di stampa Yonhap e comunicato ufficialmente alla Borsa di Seul al termine delle contrattazioni.

Il colosso tecnologico sudcoreano ha delineato che il piano di buyback sarà implementato in diverse fasi e si concluderà entro il 2025. Questa strategia mira a consolidare la fiducia degli investitori e a sostenere il valore del titolo sul mercato.

La decisione di Samsung arriva in un momento cruciale per il mercato azionario, dove le dinamiche di fiducia e valore sono particolarmente rilevanti per mantenere la competitività. Gli esperti del settore vedono in questa mossa un chiaro segnale dell’impegno dell’azienda nel perseguire una gestione attenta e orientata al lungo termine.