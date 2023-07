Sam Altman lancia il progetto Worldcoin

Oggi è stato lanciato il progetto Worldcoin, fondato dal CEO di OpenAI Sam Altman. Il fulcro del progetto è il World ID, descritto dalla società come un “passaporto digitale” per verificare che il suo possessore sia un vero essere umano e non un bot AI.

Dal lancio della versione beta, il progetto ha raccolto 2 milioni di utenti e con il lancio ufficiale di oggi Worldcoin amplia le operazioni a 35 città in 20 paesi. Come incentivo, coloro che si iscrivono in certi paesi riceveranno il token criptovaluta WLD di Worldcoin. Il prezzo del WLD è salito nelle prime negoziazioni di Lunedì, con un picco di $5.29 su Binance, la più grande borsa del mondo, e un volume di trading di $25.1 milioni, secondo il sito web di Binance.

Le blockchain possono conservare i World IDs in modo che preservino la privacy. Il progetto sostiene che i World ID saranno necessari nell’era dei chatbot AI generativi come ChatGPT, che producono un linguaggio sorprendentemente umano. I World ID potrebbero essere usati per distinguere le persone reali dai bot AI online.