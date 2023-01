Salesforce punta a ridurre costi di 3-5 miliardi di dollari: al via licenziamenti

Il piano licenziamenti delle grandi aziende colpisce anche Salesforce. La società sta cercando di tagliare i suoi costi di 3-5 miliardi di dollari, ha dichiarato l’amministratore delegato Marc Benioff agli addetti ai lavori questa settimana dopo aver annunciato dei licenziamenti, come riporta Fortune, citando una registrazione audio di una riunione.

Mercoledì scorso Salesforce ha dichiarato che intende tagliare i posti di lavoro del 10% e chiudere alcuni uffici, dopo che la rapida strategia di assunzioni l’ha lasciata con una forza lavoro gonfiata in un contesto di rallentamento economico. Benioff ha detto ai dipendenti in una riunione di giovedì che il settore immobiliare costituirà una parte importante del processo di ristrutturazione dei costi, secondo quanto riportato da Fortune, aggiungendo che l’azienda è ancora in crescita e ha un grande successo.

Benioff ha anche indicato che potrebbero esserci altri potenziali licenziamenti dopo i tagli di posti di lavoro avvenuti questa settimana, come ha riferito la CNBC venerdì, citando persone che hanno partecipato alla riunione di giovedì in video. Secondo un post sul blog aziendale, Salesforce ha 110 uffici a livello globale in 89 città. “Non abbiamo bisogno dello stesso livello di immobili che avevamo prima della pandemia”, avrebbe detto Benioff al personale.