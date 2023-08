Salesforce: nel secondo trimestre crescita dell’11%

Salesforce, il gigante americano dei software CRM e del cloud computing, ha concluso il secondo trimestre dell’anno fiscale 2024 (terminato il 31 luglio 2023) con un incremento nelle entrate. I ricavi hanno raggiunto la cifra di 8,60 miliardi di dollari, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnando un aumento del 11% (+11% in valuta costante).

Il margine operativo della società ha registrato il 17,2% e il margine operativo rettificato è salito al 31,6%. Questi numeri riflettono un’eccellente gestione dell’operatività dell’azienda, permettendo a Salesforce di mantenere un margine solido nonostante le sfide del mercato.

In termini di utili per azione (EPS), Salesforce ha riportato 1,28 dollari per azione e un EPS rettificato di 2,12 dollari. Quest’ultimo dato ha superato le aspettative degli analisti, che prevedevano un EPS di 1,90 dollari secondo i dati forniti da Refinitiv. La performance superiore alle previsioni sottolinea la forza e la resilienza dell’azienda nel contesto competitivo attuale.