Salesforce investe 4 miliardi nel Regno Unito

Salesforce, il gigante americano nel settore del software CRM e del cloud computing, ha annunciato un piano di investimento di 4 miliardi di dollari in Regno Unito per i prossimi cinque anni. L’annuncio è stato dato durante l’evento World Tour London: AI Day di Salesforce, considerato l’evento più grande mai organizzato dall’azienda nel Regno Unito, che ha visto la partecipazione di oltre 14.000 clienti, partner, dipendenti e stakeholder.

L’investimento annunciato da Salesforce si basa su un precedente investimento quinquennale di 2,5 miliardi di dollari, annunciato nel 2018. Questo dimostra come l’azienda continui a rafforzare la sua presenza nel Regno Unito, investendo risorse significative per supportare i suoi clienti e per sviluppare le potenzialità dell’IA.