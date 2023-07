Salcef Group: contratti da 150 milioni per RFI e EAV

Le aziende del Gruppo Salcef hanno ottenuto contratti per un totale di 150 milioni di euro da RFI in Lombardia e Veneto e da EAV (Ente Autonomo Volturno) in Campania. Questi contratti rappresentano un’importante opportunità per il Gruppo Salcef per rafforzare la sua presenza nel settore ferroviario.

Il contratto principale, del valore di oltre 470 milioni di euro, per il raddoppio della linea ferroviaria Piadena-Mantova, finanziato attraverso il PNRR, è stato assegnato da RFI al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Impresa Pizzarotti, Saipem, ICM e Salcef. Salcef si occuperà della progettazione esecutiva e della realizzazione di lavori di armamento ferroviario, trazione elettrica, sottostazioni elettriche e segnalamento lungo i 34 km di linea ferroviaria, per un valore complessivo di circa 70 milioni di euro.

Nell’ambito del progetto della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Brescia-Verona-Padova, RFI ha assegnato un altro contratto del valore di 253 milioni di euro per la realizzazione del Nodo di Verona Ovest. Questo progetto comprende circa 7 chilometri di nuova linea ferroviaria e l’attività di razionalizzazione e potenziamento della stazione di Verona Porta Nuova. Per questo progetto, Salcef sarà responsabile della progettazione esecutiva e realizzazione di lavori di armamento ferroviario, trazione elettrica, sottostazioni elettriche e segnalamento, per un valore complessivo di circa 54 milioni di euro.