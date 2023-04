Saipem si aggiudica tre contratti per un valore da $650 mln. Titolo a +4% a Piazza Affari

In verde il titolo Saipem oggi in Borsa dove al momento segna +4,41% a 1,44 euro. A trainare le azioni l’annuncio che la società si è aggiudicata tre nuovi contratti offshore e due contratti per FEED competitivi per un valore complessivo di circa 650 milioni di dollari.

Il primo contratto, si legge nella nota, è stato assegnato a Saipem da Azule Energy per il progetto Agogo Full Field Development, uno sviluppo greenfield in acque profonde situato a circa 180 chilometri al largo dell’Angola e a circa 20 chilometri a ovest della FPSO di N’Goma (West Hub), operativo dal novembre 2014. Il contratto comprende l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione (EPCI) di flowline rigide pipe-in-pipe con strutture sottomarine associate. Saipem mobiliterà la Saipem FDS2, il suo mezzo all’avanguardia per installazioni offshore. Il secondo contratto è stato assegnato a Saipem da EnQuest per il decommissioning delle infrastrutture esistenti nel campo petrolifero di Heather, situato nel settore britannico del Mare del Nord, a circa 460 chilometri a nord-est di Aberdeen. Le attività di Saipem prevedono l’ingegneria, la preparazione, la rimozione e lo smaltimento del jacket superiore della piattaforma Heather, attività per cui verrà utilizzata la nave gru semisommergibile Saipem 7000. Il terzo contratto è stato assegnato nell’ambito del Long Term Agreement (LTA) con Aramco in Arabia Saudita. Saipem si occuperà dell’ingegneria, dell’approvvigionamento, della costruzione e dell’installazione (EPCI) del topside di una piattaforma offshore e del sistema sottomarino di flessibili, ombelicali e cavi associato.

Inoltre, continua la nota, Saipem si è aggiudicata due contratti per Front-End Engineering Design (FEED) competitivi per progetti di sviluppo del gas. Il primo, assegnato da Shell Trinidad & Tobago Ltd., riguarda lo sviluppo del giacimento di gas naturale di Manatee. Il secondo contratto è stato assegnato a Saipem, in collaborazione con PT Tripatra Engineers and Constructors e Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd., da PAPUA LNG Development Pte. Ltd. Si tratta dello sviluppo delle strutture upstream per l’alimentazione del progetto di gas naturale PAPUA LNG in Papua Nuova Guinea.La notizia è positiva per il titolo dice Equita secondo cui i contratti rappresentano il 10% della raccolta ordini stimata FY23 per l`E&C offshore ovvero il 6% della raccolta complessiva di gruppo FY23E. “Riteniamo che i contratti assegnati possano avere una marginalità a doppia cifra con un contributo più significativo a partire dalle stime nel 2024 (c. il 2% a livello di EBITDA di gruppo)” concludono gli analisti della Sim.