Saipem si aggiudica due commesse in Arabia per $500 mln

Saipem si è aggiudicata due importanti commesse dal valore complessivo di circa 500 milioni di dollari.

Come precisato dalla società in una nota, si tratta di due progetti offshore in Arabia Saudita nell’ambito del Long-Term Agreement (LTA) in vigore con Saudi Aramco.

Nel dettaglio, le attività della società italiana per il primo progetto prevedono l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione (EPCI) di una trunkline di greggio di circa 50 km con un diametro di 42” per il giacimento di Abu Safa, mentre quelle relative al secondo progetto riguardano i programmi di mantenimento della produzione dei giacimenti Berri e Manifa.

L’aggiudicazione di questi progetti consolida ulteriormente il posizionamento di Saipem in Medio Oriente.