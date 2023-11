Saipem raggiunge traguardo significativo nel progetto di produzione petrolifera in Guyana

Saipem ha recentemente annunciato di aver “raggiunto un nuovo e notevole traguardo di progetto”, contribuendo all’avviamento della produzione nel giacimento di olio di Payara, situato nell’offshore della Guyana. Questa operazione è gestita da un consorzio formato da ExxonMobil, Hess e CNOOC.

Saipem ha giocato un ruolo cruciale nello sviluppo del progetto, occupandosi di ingegneria, approvvigionamento, fabbricazione e installazione delle strutture sottomarine. In particolare, l’azienda ha installato oltre 130 km di condotte rigide di grosso spessore, immerse a circa 2000 metri di profondità sottomarina.

La realizzazione del progetto ha richiesto l’impiego di alcuni degli asset più importanti di Saipem, tra cui FDS2 e Saipem Constellation. Inoltre, l’azienda ha potuto contare sulla sua Fabrication Facility situata a Georgetown, in Guyana, per la fabbricazione di 48 ponti rigidi. Questa operazione conferma non solo il ruolo di Saipem come leader nel settore, ma anche la sua capacità di contribuire in maniera significativa allo sviluppo di progetti di grande rilevanza internazionale.