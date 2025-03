Saipem introduce Star1: innovazione nell’eolico offshore galleggiante

Saipem ha ufficialmente lanciato Star1, una tecnologia innovativa per l’eolico offshore galleggiante, che promette di rivoluzionare il settore grazie alla sua struttura unica. La fondazione eolica, progettata a forma di stella, è realizzata in acciaio e presenta una configurazione semi-sommergibile.

Questa soluzione avanzata comprende tre bracci che convergono al centro, dove è posizionata la torre, capace di sostenere turbine di ultima generazione con potenze superiori a 20 MW. Star1 minimizza le sollecitazioni e i movimenti delle turbine, ottimizzando al contempo i carichi sulle linee di ormeggio che la ancorano al fondale marino. Grazie alla sua geometria, Star1 garantisce una stabilità eccezionale in acqua, riducendo significativamente le sollecitazioni e i movimenti delle turbine.

Saipem ha recentemente firmato un accordo strategico con Divento per utilizzare Star1 nei progetti 7 Seas Med in Sicilia e Ichnusa Wind Power in Sardegna. Secondo l’ente norvegese Dnv, attivo nei servizi di certificazione e gestione del rischio, Star1 ha raggiunto un avanzato stadio di maturità tecnica.