Saipem in vetta al Ftse Mib con nuovi ordini

Saipem viaggia in deciso rialzo a Piazza Affari, posizionandosi tra i migliori titoli del Ftse Mib. L’azione sale di oltre il 4% a 1,314 euro (massimo intraday a 1,321 euro). A dar gas a Saipem la notizia che si è aggiudicata due nuovi contratti offshore, uno per un progetto di Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI) nel Mar Nero e uno per attività di decommissioning nel Mare del Nord. Il valore complessivo dei contratti ammonta a circa 850 milioni di dollari.

“La notizia è positiva per il titolo. I contratti rappresentano il 13% della raccolta ordini stimata 2023 per l`E&C offshore (divisione Asset Based Services) ovvero l`8% della raccolta complessiva di gruppo per l’esercizio 2023”, scrivono gli analisti di Equita che confermano la raccomandazione hold su Saipem.

“Calcoliamo che la raccolta ordini annunciata da inizio anno è pari a circa 4,3 miliardi, ovvero il 42% delle nostre stime di order intake 2023. Riteniamo che i contratti assegnati possano avere una marginalità a doppia cifra con un contributo materiale a partire dalle stime nel 2024”, aggiungono da Equita.