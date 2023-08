Saipem in rally in Borsa con nuovi contratti, titolo sale di quasi il 5%

Corre Saipem a Piazza Affari in scia all’annuncio di due nuovi contratti. Il titolo del gruppo italiano attivo nel settore dei servi petroliferi è in vetta al Ftse Mib, registrando un rialzo di quasi il 5%. Saipem ha annunciato di essersi aggiudicata due nuovi contratti, uno da Eni Congo e l’altro da BP, per un valore totale di circa 700 milioni di dollari.