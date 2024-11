Saipem: contratto da $1,9 miliardi in Suriname

Nuova importante commessa per Saipem, dal valore di 1,9 miliardi di dollari. La società quotata a Piazza Affari si è aggiudicata un contratto EPCI da TotalEnergies EP Suriname, controllata di TotalEnergies, per lo sviluppo sottomarino del progetto GranMorgu, situato nel giacimento di petrolio e gas del Blocco 58, a 150 km dalla costa del Suriname.

L’intero progetto, per il quale si prevede una durata di 5 anni con il first oil nel 2028, rappresenta il primo grande sviluppo sottomarino in Suriname e ha lo scopo di espandere la produzione dell’area centrale del blocco attraverso un sistema di pozzi sottomarini collegati ad una unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO).

Le attività di Saipem comprendono l’ingegneria, l’approvvigionamento, la fornitura, la costruzione, l’installazione, il pre-commissioning e l’assistenza per il commissioning e la fase di start-up del pacchetto Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines (SURF).

Il contratto contribuisce all’impegno complessivo della flotta fino al 2028 e consolida la presenza di Saipem nel Sud America, rafforzando il track record della società nello sviluppo di progetti sottomarini complessi.