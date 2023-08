Saipem conclude collocamento obbligazioni per 500 Milioni

Saipem, l’innovativa società di servizi e soluzioni per i settori dell’energia e delle infrastrutture, ha annunciato di aver completato con successo il collocamento di obbligazioni senior unsecured guaranteed equitylinked del valore di 500 milioni di euro, in scadenza nel 2029. Questa mossa strategica, riportata in una nota ufficiale, vedrà i proventi netti essere impiegati per finalità aziendali generali, inclusa la possibilità di rifinanziare una quota dell’attuale indebitamento.

Le obbligazioni proposte avranno un tasso fisso annuo del 2,875%, pagabile semestralmente in arretrato. Il prezzo di conversione è stabilito a 2,0487 euro e include un premio di conversione del 37,5% applicato al prezzo di collocamento delle Azioni Delta Placement nel Contesto del Delta Placement. Importante notare che il prezzo di conversione potrebbe subire variazioni sotto certe circostanze, in accordo con le prassi di mercato.