Saipem: colloca con successo bond da €500 mln scadenza al 2030

Saipem ha reso noto che la controllata Saipem Finance International ha concluso con successo il collocamento di un nuovo prestito obbligazionario a tasso fisso non convertibile e unsubordinated per un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro con scadenza a maggio 2030. Le Obbligazioni pagano una cedola annua del 4,875% ed hanno un prezzo di re-offer del 100%. La data dell’emissione è prevista per il 30 maggio 2024.

L’emissione, rivolta agli investitori istituzionali, ha incontrato un grande interesse da parte del mercato, con una domanda di elevata qualità e ampia diversificazione geografica.

I proventi delle Obbligazioni saranno utilizzati per finalità aziendali di carattere generale, ivi incluso il finanziamento delle offerte di riacquisto, avviate in data 21 maggio 2024, sui due prestiti emessi da Saipem Finance International B.V. in scadenza nel 2025 e nel 2026.

Le Obbligazioni sono emesse nell’ambito del programma Euro Medium Term Note di Saipem Finance International B.V. e saranno quotate sull’Euro MTF della Borsa di Lussemburgo.

Il collocamento è stato organizzato e diretto da BNP Paribas, HSBC Continental Europe, IMI-Intesa Sanpaolo e UniCredit Bank GmbH in qualità di Joint Bookrunners e da ABN AMRO, Banca Akros, Citigroup e Deutsche Bank in qualità di Other Bookrunners.