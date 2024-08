Saipem avvia un programma di riacquisto azioni proprie

Saipem ha dato il via a un programma di riacquisto di azioni proprie, con l’obiettivo di acquisire fino a 18.620.000 azioni. Questo piano è stato concepito per supportare il Piano di Incentivazione Variabile di Lungo Termine 2023-2025 della società, in seguito alla delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2024.

La società ha incaricato un intermediario specializzato per eseguire gli acquisti, che saranno effettuati in base alle condizioni di mercato. Il periodo massimo per completare il programma è di 18 mesi a partire dalla data della delibera assembleare.

Secondo la quotazione del titolo Saipem al 2 agosto 2024 sul mercato Euronext Milan della Borsa Italiana, il costo massimo stimato per l’acquisto delle azioni è di circa 40.220.000 euro. Alla data del 5 agosto Saipem possiede un totale di 29.370.464 azioni proprie, rappresentanti circa l’1,47% del capitale sociale. Non ci sono azioni proprie detenute tramite società controllate, fiduciarie o interposta persona.