Saipem: annullamento della sanzione interdittiva in Brasile

23/12/2024 12:49

Inwit segna un traguardo importante entrando per la prima volta nell’indice Euronext Mib Esg, il primo indice ESG dedicato alle blue-chip italiane. Questo riflette i progressi dell’azienda in sostenibilità, con un piano strutturato che include la validazione del target Net Zero 2040 e il contributo al Piano Italia 5G.