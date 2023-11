Saipem: al via riacquisto prestito obbligazionario da 200milioni di euro

Saipem S.p.A. insieme alla sua controllata Saipem Finance International

B.V., ha annunciato l’avvio da parte di Saipem Finance di un’offerta di

riacquisto rivolta ai portatori dei titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “euro500,000,000 2.625 per cent. Notes due 7 January 2025” emesso dall’offerente e quotato sull’Euro Mtf della Borsa del Lussemburgo, verso un corrispettivo in denaro, per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 200.000.000.