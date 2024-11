Saipem: aggiudicato un contratto EPCI offshore da Bp in Indonesia

Saipem, in consorzio con PT Meindo Elang Indah, si è aggiudicata un contratto EPCI offshore da BP Berau Ltd. Il contratto EPCI è parte di un progetto integrato conosciuto come Tangguh UCC Project, che comprende lo sviluppo del giacimento Ubadari, il recupero del gas tramite la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (EGR/CCUS) e la compressione onshore, gestito da BP Berau Ltd, e situato nella provincia di Papua Barat, in Indonesia. Il valore del contratto è di circa 1,2 miliardi di dollari e la quota di Saipem ammonta a circa 1 miliardo di dollari.

Lo ha comunicato Saipem indicando che il progetto Tangguh UCC comprende la produzione di risorse di gas naturale dal campo offshore Ubadari e il suo trasporto all’impianto LNG onshore, dove verrà sottoposto a un processo di separazione della CO2. La CO2 catturata verrà successivamente inviata a una piattaforma offshore per la reiniezione nel giacimento, contribuendo all’estrazione di ulteriori risorse di gas naturale.

Le attività di Saipem comprendono l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione di due piattaforme di testa pozzo, di una piattaforma per la reiniezione della CO2 e di circa 90 km di condotte associate.