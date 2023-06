Safran: possibile accordo da $1 mld per acquisire divisione di Raytheon Technologies

Safran è in trattative per l’acquisto di una divisione di Raytheon Technologies specializzata nella produzione di componenti per il controllo di volo, in quella che potrebbe rappresentare la più grande acquisizione di Safran degli ultimi sei anni.

L’azienda aerospaziale francese ha confermato di essere in una fase avanzata di negoziazione per l’acquisto di “alcune attività di controllo e attuazione del volo” da Raytheon, come parte di un processo di offerta competitiva.

Fonti vicine alla questione hanno rivelato che il valore dell’accordo potrebbe aggirarsi intorno a 1 miliardo di dollari.