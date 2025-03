Safilo: rinnovata partnership con Special Olympics fino al 2027

Safilo ha annunciato di avere rinnovato la storica partnership con Special Olympics fino al 2027. Le due organizzazioni hanno celebrato il rinnovo della loro partnership fino al 2027 durante la cerimonia d’apertura degli Special Olympics World Winter Games di Torino dello scorso 8 marzo. Questo accordo, si legge nella nota, testimonia l’impegno reciproco per la salute e la cura della vista degli atleti con disabilità intellettive che viene portato avanti a livello globale da oltre 22 anni – e che continuerà ancora

“In Safilo crediamo che la salute degli occhi non debba essere un privilegio, ma un diritto fondamentale. Per oltre 20 anni, la nostra partnership con Special Olympics ci ha permesso non

solo di offrire occhiali e attrezzature, ma anche di contribuire a donare dignità, fiducia in sé stessi e opportunità a migliaia di atleti in tutto il mondo”, ha dichiarato Angelo Trocchia, amministratore delegato del Gruppo Safilo.