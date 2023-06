Safilo: nuova organizzazione strategica Nord America e divisione sport

Safilo Group – tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l’outdoor – annuncia un’evoluzione nel proprio assetto organizzativo. L’obiettivo è di supportare l’implementazione del piano strategico del Gruppo per continuare a crescere in un mercato chiave come quello del Nord America e accelerare il business nel canale sport.

Francesco Rinaldi Ceroni è stato nominato Presidente della Global Sport Division di Safilo, grazie alla sua esperienza e conoscenza del segmento sportivo, nonché al suo impegno per l’innovazione e la sostenibilità. Sotto la sua guida, Safilo punta a massimizzare la forza dei propri marchi outdoor e la loro capacità di sviluppo nei mercati internazionali, contribuendo in questo modo al raggiungimento dell’obiettivo a medio termine del Gruppo di arrivare ad avere un canale sport che rappresenti circa il 12% delle vendite entro il 2027.

Vittorio Verdun si è unito al Gruppo Safilo come nuovo Presidente per il mercato Nord Americano. Verdun è un senior global executive con oltre 30 anni di esperienza. Per 13 anni è stato a capo di team internazionali e interfunzionali nel settore eyewear, guidando lo sviluppo strategico del business in tutti i principali canali.

“Crediamo che la nostra Global Sport Division possa creare importanti opportunità nel nostro percorso di crescita come key-player del settore”, ha dichiarato Angelo Trocchia, Amministratore Delegato del Gruppo Safilo.