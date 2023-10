Safilo conclude cessione rami d’azienda a Thelios e Innovatek

Facendo seguito alla comunicazione della Società del 29 settembre 2023, Safilo annuncia la stipula, avvenuta in data odierna, degli atti di cessione dei due rami d’azienda relativi allo stabilimento di Longarone rispettivamente a Thélios SpA e Innovatek Srl.

“Abbiamo lavorato con determinazione per raggiungere questa intesa che, come auspicato, garantirà la piena occupazione di tutti i lavoratori del sito produttivo di Longarone, consentendo la continuità

dell’attuale know how settoriale – commenta Angelo Trocchia, Amministratore Delegato di Safilo Group. Nonostante la situazione complessa, grazie al supporto fattivo della Regione Veneto e delle

organizzazioni sindacali, siamo riusciti insieme a Thélios e Innovatek a creare le condizioni per il miglior esito possibile”