Safilo annuncia trattative in fase avanzata con LVMH per cessione stabilimento Longarone

Safilo ha annunciato di essere in trattative in fase avanzata con Thelios S.p.A del Gruppo LVMH, per la cessione dello stabilimento Safilo di Longarone.

Così nella nota diramata dal gruppo, tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l’outdoor:

“Facendo seguito alle precedenti comunicazioni della Società in merito alla valutazione di una possibile cessione dello stabilimento di Longarone a potenziali terze parti, la Società comunica l’esistenza di una trattativa in fase avanzata con Thelios S.p.A, società attiva nel settore dell’occhialeria e appartenente al Gruppo LVMH, che consentirebbe di preservare il know-how del sito e di assorbire una parte consistente del personale coinvolto nello stesso”.

“Safilo – si legge ancora nella nota – informa inoltre che questa importante operazione si inserisce in un contesto più ampio di trattative in corso, attraverso cui la Società intende limitare al massimo l’impatto sociale. Ogni eventuale operazione sarà condotta con il pieno coinvolgimento delle parti sociali e delle istituzioni”.