Sabaf: ricavi ed Ebitda in aumento, cala utile nel semestre

Nel primo semestre del 2023, il Gruppo Sabaf ha registrato ricavi di vendita normalizzati pari a 114,9 milioni, in aumento del 6,7% rispetto ai 107,7 milioni del secondo semestre 2022. Questo avviene in un periodo di debolezza per il mercato mondiale dell’elettrodomestico, che ha iniziato a manifestarsi dal secondo semestre 2022. Nonostante ciò, le vendite del primo semestre 2023 mostrano segni di recupero.

L’Ebitda normalizzato del primo semestre 2023 è stato di 15,6 milioni, pari al 13,6% delle vendite e in crescita del 38,1% rispetto al semestre precedente. Il risultato è stato favorito dalla riduzione dei costi per energia e materie prime e da un’efficiente gestione operativa. Tuttavia, i livelli di attività, ancora inferiori rispetto a quelli normali, non hanno consentito un ritorno ai consueti livelli di redditività. L’utile netto passa da 7,3 a 3,2 milioni.

Nel secondo trimestre 2023, il Gruppo ha registrato vendite normalizzate per 56,8 milioni, con un Ebitda normalizzato del 14,9% del fatturato. Al 30 giugno 2023, l’indebitamento finanziario netto ammonta a 73,8 milioni, a fronte di un patrimonio netto di 144,3 milioni.