Sabaf procede programma di Buy-back arrivando a detenere l’1,92% del capitale sociale

Nella giornata di oggi, Sabaf, uno dei principali produttori mondiali di componenti per apparecchi domestici per la cottura a gas e per il lavaggio, ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’assemblea degli azionisti il 28 aprile 2022 e avviato il 9 gennaio 2023, nel periodo comprese tra il 16 gennaio 2023 e il 20 gennaio 2023 ha acquistato complessivamente n. 4.315 azioni Sabaf.

L’acquisto è stato effettuato ad un prezzo medio unitario di 17,46 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 75.278,58 euro.

A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, alla data del 20 gennaio 2023, un totale di n. 222.497 azioni proprie, pari all’1,929% del capitale sociale.