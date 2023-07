Russia non estenderà l’importante accordo sul grano in Ucraina

La Russia ha dichiarato di aver sospeso un corridoio umanitario per la consegna di cereali ucraini fondamentali ai mercati globali, poche ore prima della scadenza dell’accordo.

Siglata per la prima volta nel luglio del 2022, l’Iniziativa per il Mar Nero, promossa dalle Nazioni Unite, è stata ripetutamente allungata a brevi intervalli, a causa del crescente malcontento della Russia per le restrizioni percepite che limitano il pieno invio delle proprie esportazioni di cereali e fertilizzanti. L’iniziativa è stata istituita per ridurre la crisi alimentare globale, dopo che Mosca ha lanciato un’invasione su larga scala dell’Ucraina, paese vicino e importante esportatore di cereali.