Rothschild prevede calo del 50% degli utili

Rothschild & Co, la banca con sede a Parigi, prevede un calo del 50% degli utili nel primo semestre dell’anno, prima di diventare una società privata entro la fine del 2023.

In una dichiarazione rilasciata oggi, l’istituto bancario ha comunicato che il reddito netto atteso si aggirerà intorno ai 125 milioni di euro (circa 137 milioni di dollari) per i primi sei mesi dell’anno e a circa 280 milioni di euro per l’intero 2023. Nel 2022, gli utili ammontavano a 249 milioni di euro nel primo semestre e a 606 milioni di euro per l’anno intero.

Nonostante le difficoltà, Rothschild prevede ancora una “forte performance” per il suo business di gestione patrimoniale e degli investimenti. La società ha sottolineato che continuerà a concentrarsi su queste aree chiave, nonostante le sfide poste dall’attuale contesto di mercato.

Rothschild si appresta a lasciare il mercato azionario dopo che il suo principale azionista ha presentato un’offerta per renderla privata. L’accordo coinvolge diverse delle più ricche dinastie francesi, tra cui le famiglie Dassault, Peugeot e Wertheimer, e valuta la banca circa 3,7 miliardi di euro. La società prevede ora che il patrimonio netto degli azionisti sarà di 3,6 miliardi di euro al 30 giugno.