Rothschild & Co: Concordia detiene il 95,65%

L’holding Concordia della famiglia Rothschild ha consolidato la sua presenza nella banca d’investimento francese Rothschild & Co, acquisendo il 95,65% del capitale. Questa mossa segue l’offerta pubblica di acquisto lanciata a luglio, che aveva come obiettivo il delisting della banca. L’informazione è stata divulgata dall’Autorità dei mercati finanziari (AMF).

L’operazione ha visto l’entrata di alcuni grandi nomi del capitalismo francese. Nel quadro di un patto parasociale, famiglie di spicco come i Peugeot e i Wertheimer, proprietari della famosa marca Chanel, avrebbero acquisito una partecipazione nella banca d’investimento. Queste mosse strategiche delineano un futuro interessante per Rothschild & Co.