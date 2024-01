Rothschild advisor di Permira nella cessione de La Piadineria a CVC

CVC Capital Partners Fund VIII ha raggiunto un accordo vincolante per acquisire il 100% de La Piadineria, la più grande catena italiana del fast casual food, dai fondi Permira, società di private equity attiva a livello globale.

CVC è stata assistita da Bain & Co., OC&C, Alvarez & Marsal, New Deal Advisors, Facchini Rossi Michelutti, PedersoliGattai, Lazard and Jefferies.

Permira è stata assistita da Rothschild, Mediobanca, Legance, BCG, E&Y, Simon-Kucher, Maisto & Associati.