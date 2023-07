Rolls-Royce: utile raddoppiato, azioni al top da tre anni

Le azioni Rolls-Royce hanno registrato un incremento considerevole, toccando i massimi da oltre tre anni, dopo che il produttore britannico di motori aerei ha inaspettatamente rivisto al rialzo i suoi obiettivi di profitto, sostenuto da un boom dei viaggi aerei che sostiene le attività di manutenzione, particolarmente redditizie.

L’azienda prevede di raggiungere un utile operativo di £680 milioni, il doppio del consensus di £328 milioni, come dichiarato in un aggiornamento non programmato. Il produttore di motori a reazione ha anche aumentato la sua previsione per l’intero anno, aspettandosi un utile operativo tra 1,2 e 1,4 miliardi, rispetto a una stima precedente di £1 miliardo.

Le azioni di Rolls-Royce sono salite fino al 25% a Londra, portando il titolo sui livelli di marzo 2020. Anche prima di oggi, il titolo era il migliore performer sull’indice FTSE 100 di quest’anno.