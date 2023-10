Rolex: acquista a Ginevra la sede del principale negozio Omega

Una controllata di Rolex ha acquistato un immobile nella lussuosa Rue du Rhone a Ginevra, che ospita la principale boutique del suo rivale Omega nella città svizzera.

In questo modo, il marchio di punta del Gruppo Swatch si troverà a pagare un sostanzioso affitto mensile al suo principale concorrente.

Marconi Investment ha sborsato 120 milioni di franchi svizzeri per l’acquisto dell’edificio. Questa operazione evidenzia la fervente competizione tra i brand, non solo per la clientela, ma anche per accaparrarsi i negozi meglio posizionati.

Rolex avrà un ruolo attivo nella gestione e manutenzione dell’edificio. Secondo quanto riferito dalla Tribune de Geneve, in determinate circostanze, un nuovo proprietario può anche risolvere più facilmente un contratto di affitto esistente.

Stando alle stime di Morgan Stanley, Rolex primeggia fra i marchi svizzeri con un turnover di 9,3 miliardi di franchi svizzeri. Seguono Cartier, di proprietà di Richemont, con 2,75 miliardi e Omega con circa 2,5 miliardi.

Rolex è inoltre un importante proprietario immobiliare nella città di Ginevra. Anche Swatch investe massicciamente in immobili, come dimostra il recente acquisto di un edificio sulla New Bond Street di Londra per circa 90 milioni di franchi, che ospita il suo marchio di gioielli Harry Winston.