Roche si unisce alla corsa ai farmaci per l’obesità con l’accordo con Carmot da 2,7 miliardi di dollari

Roche ha accettato di rilevare lo sviluppatore di farmaci per l’obesità Carmot Therapeutics per 2,7 miliardi di dollari, unendosi a una lista di concorrenti globali che cercano di sfidare i produttori dominanti di farmaci per la perdita di peso Novo Nordisk ed Eli Lilly.