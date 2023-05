Rivian: titolo sale dopo trimestre da incorniciare

Le azioni della Rivian sono salite del 7% oggi, grazie ai suoi utili positivi che si sono distinti in un trimestre povero per le startup di veicoli elettrici, ma gli analisti hanno avvertito che la forte concorrenza sarà un ostacolo nel suo percorso verso la redditività.

L’azienda sembrava destinata ad aggiungere quasi 800 milioni di dollari alla sua valutazione di mercato, in base ai prezzi delle azioni prima del mercato, dopo aver ribadito la sua previsione di produzione annuale e aver battuto le stime sui ricavi trimestrali.

I risultati hanno mostrato come la mossa di Rivian di aumentare i prezzi l’anno scorso abbia aiutato il produttore di veicoli elettrici a contenere la liquidità, in un momento in cui i concorrenti Lucid Group Inc e Nikola Corp sono alle prese con perdite crescenti.