Risparmio gestito: a luglio rimbalza la raccolta netta a +5,4 miliardi di euro

Forte rimbalzo della raccolta dell’industria del risparmio gestito nel mese di luglio pari a +5,4 miliardi di euro, cifra che porta il patrimonio complessivo a 2.334 miliardi di euro. Così rivela Assogestioni nella consueta Mappa mensile secondo cui lo spaccato della macrocategoria evidenzia il primo segno più in assoluto da inizio anno per i prodotti obbligazionari a +1,44 miliardi di euro a luglio. Confermato anche il forte interesse dei sottoscrittori italiani per i fondi azionari che raccolgono oltre 1,7 mld euro, mentre bilanciati e flessibili registrano rispettivamente 143 e 484 mln di deflussi.