Risparmio gestito: a luglio raccolta netta a -3,82 miliardi di euro

Secondo i dati preliminari, l’industria del risparmio gestito ha continuato il trend negativo che ha caratterizzato gli ultimi mesi a luglio. La raccolta netta è stata di -3,82 miliardi di euro, rispetto ai -1,178 di giugno. Nonostante ciò, il patrimonio complessivo ha visto un aumento, sostenuto da un effetto mercato positivo.

Il patrimonio complessivo è salito a 2.286 miliardi di euro, rispetto ai 2.277 di fine giugno, grazie a un effetto performance del +0,5%. Questa stessa dinamica si ripete nei fondi aperti che, a luglio, hanno registrato deflussi di 2,9 miliardi di euro (-2,6 a giugno), con un aumento del patrimonio a 1.120 miliardi di euro, rispetto ai 1.114 miliardi del mese precedente. Questo aumento è attribuibile a un effetto mercato del +1%.

I fondi obbligazionari continuano a generare interesse, con un aumento di +1,97 miliardi di euro nel mese, portando il totale delle sottoscrizioni da inizio anno a +13,61 miliardi di euro. Al contrario, si è verificata un’inversione di trend per i prodotti azionari (-417 milioni di euro), che si aggiunge ai deflussi di bilanciati (-1,31 miliardi) e flessibili (-2,03 miliardi). Per quanto riguarda le gestioni di portafoglio, i dati provvisori indicano 1,07 miliardi di euro di deflussi a luglio. La componente retail è rimasta stabile (+481 milioni di euro), mentre quella istituzionale ha registrato 1,56 miliardi di euro di fuoriuscite, confermandosi come una delle voci più volatili.