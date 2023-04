Ripartenza tonica per Piazza Affari

Borse europee positive in avvio, dopo la seduta poco mossa di Wall Street e la mattinata mista dei mercati asiatici. A Piazza Affari, il Ftse Mib apre in rialzo dello 0,9% a 27.460 punti, con acquisti su Cnh (+2,65%), Saipem (+2,5%), Iveco (+2,4%) e Stellantis (+2,3%), mentre arretrano leggermente Inwit (-0,7%) e Amplifon (-0,6%).

Dall’agenda macro sono giunti i dati cinesi sui prezzi al consumo, cresciuti a marzo dello 0,7% tendenziale, e i prezzi alla produzione, calati del 2,5%. In programma oggi i report su vendite al dettaglio dell’eurozona e indice Sentix. Il tutto dopo il rapporto di venerdì sul mercato del lavoro statunitense che ha evidenziato nuove buste paga in linea con le attese (236 mila) e un tasso di disoccupazione ulteriormente in diminuzione al 3,5%.

Nei prossimi giorni l’attenzione si concentrerà sull’inflazione degli Usa, della Germania e della Francia, oltre alla bilancia commerciale cinese e le vendite al dettaglio statunitensi. Da seguire anche i verbali del Fomc e alcuni interventi di membri della Fed e della Bce. Venerdì prenderà il via la stagione di trimestrali americane, con i conti di JPMorgan e Citigroup. Infine, curiosità per la riunione della Bank of Canada, che potrebbe mettere in pausa il ciclo restrittivo lasciando i tassi invariati al 4,5%.

Intanto, sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane in area 185 punti base, con il decennale italiano in rialzo al 4,12%. Sul Forex, euro/dollaro poco sotto quota 1,09 mentre fra le materie prime il petrolio mantiene i recenti guadagni, con il Brent a ridosso degli 85 dollari al barile.