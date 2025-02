Ricavi in calo per Baidu, ma utile netto di 5,2 miliardi di yuan

La internet company cinese Baidu ha riportato i risultati del quarto trimestre del 2024, evidenziando un calo del 2% nei ricavi, che si sono attestati a 34,1 miliardi di yuan (4,7 miliardi di dollari). Nonostante la flessione complessiva, i risultati hanno superato le aspettative degli analisti, grazie a un utile netto di 5,2 miliardi di yuan.

Un aspetto positivo emerso dai dati è la ripresa del mercato pubblicitario cinese, che ha contribuito a mantenere stabile l’attività di marketing online di Baidu. Questa divisione ha generato ricavi per 19,34 miliardi di yuan (2,66 miliardi di dollari), confermando il suo ruolo cruciale nelle entrate complessive dell’azienda. I ricavi provenienti da settori non legati al marketing online, inoltre, hanno registrato un incremento significativo del 18%, raggiungendo 9,8 miliardi di yuan. Questo incremento è stato in gran parte guidato dal business AI Cloud di Baidu, che continua a espandersi e a innovare nel campo dell’intelligenza artificiale.