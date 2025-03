Rheinmetall prevede crescita ricavi e profitti con riarmo UE

Rheinmetall, società tedesca della difesa, prevede un aumento delle vendite e del profitto operativo quest’anno grazie all’incremento delle spese per la difesa in Europa.

Nel dettaglio, indica una crescita delle entrate del 25% al 30% e un margine operativo di circa il 15,5%. Il business della difesa dovrebbe registrare un’espansione delle vendite fino al 40%.

Rheinmetall si trova in una posizione vantaggiosa per beneficiare del riarmo in Europa, così come l’italiana Leonardo.