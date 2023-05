REVO Insurance ottiene autorizzazione IVASS per ramo Tutela Legale

La Compagnia REVO Insurance, operatore italiano focalizzato nel business delle specialty lines e dei rischi parametrici per le PMI, ha ricevuto dall’IVASS l’autorizzazione all’esercizio del ramo “Tutela Legale”.

La Compagnia amplia così la propria offerta attraverso soluzioni assicurative pensate per PMI e professionisti, per coprire le eventuali spese per controversie legali, penali o civili.

Il tutto, attraverso OverX, la piattaforma tecnologica proprietaria di REVO, che agevola l’intermediario nella compilazione del modulo di raccolta dati, fornendo e incrociando molteplici informazioni ricavate da banche dati interne ed esterne. In questo modo, il processo di quotazione della polizza e di emissione della stessa risultano facilitati e più rapidi della media.

“Secondo i dati ANIA 2022 anche quest’anno il ramo Tutela Legale ha registrato una crescita del 6,5% e una raccolta premi complessiva di circa 600 milioni. Negli ultimi quattro esercizi la raccolta premi è cresciuta più di 100 milioni: un dato che migliora di anno in anno, in modo costante. – commenta Pierpaolo Mezzanini, Head of Legal Protection and Assistance di REVO – Le potenzialità di questo mercato così articolato sono molteplici e OverX potrà essere la chiave di volta per supportare l’intermediario sia nella valutazione del rischio prospettato che nella costruzione delle soluzioni assicurative più aderenti alle esigenze dei clienti.”

Con le nuove polizze di Tutela Legale si amplia ulteriormente la gamma di prodotti innovativi dedicati ai professionisti e alle PMI. Nel 2022 sono state infatti già̀ lanciate polizze di responsabilità̀ civile per le imprese, Rc Professionale e D&O.

REVO Insurance è ora autorizzata all’attività in 16 rami che comprendono per la parte assicurativa, oltre alla tutela legale, anche malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, responsabilità civile aeromobili, responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali (limitatamente alla responsabilità del vettore), credito e perdite pecuniarie.