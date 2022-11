REVO Insurance: debutto in rialzo sullo STAR di Piazza Affari

REVO Insurance, nata dalla fusione per incorporazione di REVO in Elba Assicurazioni, debutta oggi a Piazza Affari. A partire dalla data odierna sono state avviate le negoziazioni delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione della Società sul mercato Euronext STAR Milan. Le azioni e i diritti sono stati contestualmente esclusi dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

Ad oggi, il capitale sociale di REVO Insurance ammonta a 6.680.000 euro, suddiviso in 22.300.000 azioni ordinarie e 710.000 azioni speciali (non quotate). I diritti di assegnazione in circolazione sono pari a 11.599.989.

“Il perfezionamento del progetto e la quotazione, assieme al continuo supporto dei nostri azionisti, ci infondono ulteriore entusiasmo e nuove energie per accelerare ulteriormente l’esecuzione del nostro Piano Strategico”, ha dichiarato Alberto Minali, Amministratore Delegato di REVO Insurance, nel corso della cerimonia di quotazione.

“Nonostante il complesso contesto in cui ci troviamo ad operare, la nostra traiettoria di crescita prosegue senza rallentamenti e il posizionamento strategico della nostra società si sta realizzando secondo le linee guida del Piano”.

Al momento il titolo scambia in area 9,01 euro, con un rialzo dell’1,46% rispetto al prezzo di collocamento.